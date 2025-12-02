Per Gaza e la flotilla una serata con Arturo Scosso Anpi a San Miniato

Serata di testimonianze e solidarietà per Gaza e a sostegno della Sumud Flotilla venerdì prossimo a La Serra, presso il circolo Arci. Ad organizzarla la sezione sanminiatese dell'Anpi, insieme a numerose realtà associative impegnate per la pace. A presentare l’incontro sarà Delio Fiordispina. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Gaza e la Global Sumud Flotilla sono al centro del dialogo di Mastrogiacomo con Paolo Romano durante il panel "All Eyes on Gaza", in occasione dell'evento per festeggiare i 70 anni de L'Espresso a palazzo Brancaccio, a Roma. "L'elemento che più mi colpi - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Flotilla e diritti umani: una serata al circolo Arci a La Serra - Venerdì 5 dicembre 2025, al Circolo ARCI La Serra (Padiglione Polivalente, Via Maremmana 7), è in programma una serata dedicata a Gaza, alla Flotilla e al ... Come scrive gonews.it

Flotilla, Scotto ringrazia Crosetto e accusa Meloni: “Attacco senza precedenti ai parlamentari, non può intimare alcunché”. Su La7 - È stato liberato ieri mattina Arturo Scotto, deputato del Pd, dopo aver partecipato alla Flotilla per Gaza ed essere stato trattenuto dalle autorità israeliane insieme al senatore Marco Croatti (M5s) ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Il Fatto di domani. Gaza, marea umana a Roma: “1 milione di persone in piazza”. 26 italiani della Flotilla pronti al rientro: c’è anche l’inviato del Fatto Quotidiano ... - Mentre la testa del corteo arrivava in via Merulana a pochi passi dalla meta di San Giovanni, i manifestanti già ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Sciopero per Gaza e Flottilla a Milano: “Siamo in 100mila”. Tangenziale Est bloccata, secondo mini-corteo in serata. La diretta - Milano, 3 ottobre 2025 – La parola d’ordine, anche oggi dopo il corteo spontaneo di mercoledì sera e quello di ieri, è stata “Blocchiamo tutto”. ilgiorno.it scrive

Tremila in corteo per Gaza e Flotilla, disordini alla stazione - Sono quasi le 20 quando un gruppo di manifestanti tenta di entrare nella stazione ferroviaria. Lo riporta rainews.it

Gaza, intercettata anche la Flotilla bis: a bordo anche 9 italiani - Le imbarcazioni dell'altra missione umanitaria sono state bloccate all'alba a circa 120 miglia nautiche dalla Striscia. Riporta ilmessaggero.it