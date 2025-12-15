Ladri nella notte tentano un furto all' ufficio postale di San Piero

Nella notte tra il 14 e il 15 dicembre 2025, si è verificato un tentativo di furto presso l’ufficio postale di San Piero a Grado, in via Livornese 1237. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, che stanno indagando sull’accaduto.

L'allarme antintrusione è scattato intorno alle prime ore del 14 dicembre, facendo partire l'intervento della Polizia. Sul posto gli agenti hanno riscontrato segni di effrazione all'ingresso, ma dai primi accertamenti non risultano ammanchi né sottrazioni di materiale. L'episodio è stato intercettato dalla Security Room di Poste Italiane di Roma, la sala di controllo attiva 24 ore su 24. Attraverso il sistema di videosorveglianza remotizzato, gli operatori hanno verificato in tempo reale la situazione, rilevando l'apertura della porta di ingresso.

