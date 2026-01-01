Al Parco Verde ‘Te Deum’ con prefetto e responsabili delle forze dell’ordine

Al Parco Verde ‘Te Deum’ si è svolta una cerimonia alla presenza del prefetto e dei responsabili delle forze dell’ordine. L’evento ha rappresentato un momento di confronto e riflessione sulle attività di sicurezza e collaborazione nel territorio. Questo incontro si inserisce in un contesto di iniziative volte a rafforzare il rapporto tra istituzioni e comunità, promuovendo un ambiente più sicuro e coeso per tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Andiamo avanti. Il 2025 è stato un anno che ha avuto tante buone notizie. Sperando che possano riverberarsi nel 2026 con maggiore attenzione”. Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, prendendo parte, nella serata di ieri, alla preghiera del Te Deum nella chiesa del Parco Verde a Caivano. Alla funzione religiosa era presente anche il neo eletto sindaco di Caivano, Antonio Angelino. “ E’ bello essere qui con voi questa sera perché c’è una coralità. E sono sicuro che nel 2026 riusciremo a realizzare tante altre iniziative sia nel Parco Verde che nella città di Caivano”, ha ripreso il prefetto ringraziando la commissione straordinaria che ha retto il Comune fino alle elezioni delle scorse settimane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Al Parco Verde ‘Te Deum’ con prefetto e responsabili delle forze dell’ordine Leggi anche: Rave abusivo all’ex Bugatti, Negrini elogia le Forze dell'Ordine: "Sforzo straordinario, ora individuare i responsabili" Leggi anche: Il sindaco di Montevarchi aderisce ad un progetto di legge a tutela delle forze dell’ordine e delle forze armate Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Maxiblitz al Parco Verde, liberate 36 case occupate: «È l’inizio della fase due» - A Caivano la “fase due”, come la chiama il presidente del Consiglio, scatta alle nove di una mattinata di pioggia. ilmattino.it Blitz a Caivano, sgombero alle case popolari del Parco Verde: 419 indagati. Meloni: “Esportare il modello in tutta Italia” - È scattata questa mattina l’operazione di sgombero alle case popolari del Parco Verde di Caivano, alle porte di Napoli. quotidiano.net Blitz a Caivano: sgomberati 36 alloggi occupati abusivamente da clan e pusher. «Oggi paghiamo anni di pigrizia amministrativa» - Caivano è stata teatro di un’imponente operazione delle forze dell’ordine che ha portato allo sgombero di 36 alloggi abusivamente occupati nel Parco Verde. leggo.it 2025.12.28 Serata astronomica con osservazione al telescopio presso il Parco Verde di Salíce (RC) - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.