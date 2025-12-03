Scrivono al prefetto, i sindaci di Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine e Maranello. Esprimendo profonda preoccupazione "per la crescente serie di furti che nelle ultime settimane sta interessando numerosi quartieri dei nostri territori". Il ‘venerdi nero’ che ha visto una mezza dozzina di segnalazioni tra furti e tentate effrazioni ai danni di abitazioni a Sassuolo, che hanno fatto seguito ad analoghe fattispecie verificatesi, di recente, anche tra Fiorano e Formigine alzano il livello di allarme inducendo Matteo Mesini, Marco Biagini, Elisa Prenti e Luigi Zironi ad interessare la Prefettura del problema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Troppi furti, potenziare le forze dell’ordine"