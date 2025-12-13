Albanese nelle scuole Il ministro Valditara invia gli ispettori

Il ministro Valditara ha disposto ispezioni nelle scuole superiori toscane che hanno ospitato incontri online con la relatrice speciale dell’ONU, Francesca Albanese, sui territori palestinesi occupati. Le visite mirano a valutare le modalità e i contenuti delle iniziative, dopo le polemiche sollevate riguardo alla gestione di tali webinar nelle istituzioni scolastiche della regione.

FIRENZE Ispezioni immediate nelle due scuole superiori toscane che hanno ospitato incontri on line con gli studenti, o webinar che dir si voglia, con la relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. Le ha disposte il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara mentre infuriano le polemiche sull’iniziativa. Il ministro ha dichiarato di aver letto "su organi di stampa che la relatrice avrebbe rilasciato" in queste occasioni "dichiarazioni che, se comprovate, potrebbero costituire ipotesi di reato. Le ispezioni mirano a verificare la realtà dei fatti e la eventuale responsabilità degli organi scolastici coinvolti". Quotidiano.net Albanese nelle scuole. Il ministro Valditara invia gli ispettori - FIRENZEIspezioni immediate nelle due scuole superiori toscane che hanno ospitato incontri on line con gli studenti, o webinar che dir si voglia, con la relatrice speciale dell’Onu per i territori pale ... quotidiano.net

