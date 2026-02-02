Al ‘San Pio’ di Benevento, i pazienti si trovano a fare i conti con lunghe attese e prenotazioni fasulle. Molti hanno scoperto di essere stati truffati, trovandosi davanti a visite inesistenti o rinvii infiniti. La situazione è esplosa dopo alcune denunce di malati che si sono sentiti ingannati da un sistema che prometteva appuntamenti, ma finiva per lasciarli in balia delle attese o senza una reale visita in programma.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ladri di salute: così sono stato ingannato con il trucco delle finte visite”. È questo il titolo del servizio-inchiesta andato in onda questa sera a ‘ Fuori dal Coro ’, dedicato all’ospedale San Pio di Benevento. Protagonista della segnalazione è Daniele, un paziente beneventano che – come già anticipato in un precedente articolo – aveva richiesto una visita endocrinologica presso il nosocomio sannita. Al momento della prenotazione al paziente era stata comunicata una data nel febbraio 2027. Con l’intervento della troupe del programma di Rete4 è emerso però che nel registro elettronico risultava disponibile una prima data già per il 10 febbraio 2026, dunque tra pochi giorni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fuori dal Coro: al ‘San Pio’ finte prenotazioni e attese infinite, smascherato il trucco che inganna i malati

