Al ‘San Pio’ finte prenotazioni e attese infinite | smascherato lo scandalo che inganna i malati

Al San Pio i pazienti si trovano di fronte a lunghe attese e prenotazioni fasulle. Molti si sono sentiti ingannati, vittime di uno scandalo che sfrutta le finte prenotazioni e le false visite. La situazione è diventata insostenibile, con persone che aspettano ore senza ottenere l’assistenza promessa. Un malato ha raccontato di aver scoperto di essere stato truffato con un trucco che prometteva visite, ma poi non si è mai visto nessuno. La polemica monta, e la gente chiede risposte chiare e interventi immediati.

Tempo di lettura: 2 minuti "Ladri di salute: così sono stato ingannato con il trucco delle finte visite". È questo il titolo del servizio-inchiesta andato in onda questa sera a ' Fuori dal Coro ', dedicato all'ospedale San Pio di Benevento. Protagonista della segnalazione è Daniele, un paziente beneventano che – come già anticipato in un precedente articolo – aveva richiesto una visita endocrinologica presso il nosocomio sannita. Al momento della prenotazione al paziente era stata comunicata una data nel febbraio 2027. Con l'intervento della troupe del programma di Rete4 è emerso però che nel registro elettronico risultava disponibile una prima data già per il 10 febbraio 2026, dunque tra pochi giorni.

