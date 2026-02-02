La famiglia Pagnozzi si rivolge alle istituzioni, parlando di un’ingiustizia. Dopo la morte della sig.ra, non hanno potuto organizzare il funerale come volevano, e questa decisione ha scatenato molte proteste. I familiari denunciano una situazione ingiusta e chiedono chiarimenti, sottolineando che si tratta di un diritto fondamentale. La vicenda ha fatto molto discutere in paese, e la famiglia promette di andare fino in fondo.

Tempo di lettura: 4 minuti La famiglia Pagnozzi-De Matteo interviene pubblicamente in seguito al decesso della sig.ra Rita De Matteo, moglie di Gennaro Pagnozzi e mamma di Domenico e Paolo Pagnozzi, e al provvedimento del Questore di Avellino che vieta lo svolgimento di esequie pubbliche e solenni: “In data 26 gennaio 2026 è deceduta la sig.ra Rita De Matteo, moglie del defunto Gennaro Pagnozzi e mamma di Domenico e Paolo Pagnozzi. La sig.ra De Matteo, pur avendo vissuto una vita ligia al dovere e alla legalità (così come conferma il suo casellario giudiziale), non ha avuto diritto a delle esequie solenni e pubbliche, cosa che ha provocato estremo dolore alla sua famiglia, in particolare modo ai giovani nipoti, data la spiccata fede della sig. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Funerali negati, la famiglia Pagnozzi non ci sta: “Un’ingiustizia”

Approfondimenti su Funerali Negati

Cacciari commenta le recenti vicende politiche, sottolineando come l’attuale quadro globale sia segnato da un progressivo smantellamento degli ordini sociali e da un aumento delle ingiustizie.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

OGGI I FUNERALI DEI GENITORI DI CARLOMAGNO. IL PARROCO: «LE PAROLE POSSONO ESSERE MACIGNI PIENI DI LIVORE» Si sono svolti nella chiesa Regina Pacis di Anguillara Sabazia i funerali di Pasquale Carlomagno e Maria Messen facebook