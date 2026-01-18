Cacciari sul Nove | Trump sta smantellando ogni ordine | l’ingiustizia trionfa ovunque e si sfascia tutto

Da ilfattoquotidiano.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cacciari commenta le recenti vicende politiche, sottolineando come l’attuale quadro globale sia segnato da un progressivo smantellamento degli ordini sociali e da un aumento delle ingiustizie. Critica le giustificazioni dell’uso della violenza, come nel caso di un omicidio motivato da posizioni radicali, evidenziando come tali giustificazioni siano inaccettabili anche in periodi storici più cupi. La riflessione invita a un’attenzione critica e alla responsabilità nel dibatt

“Giustificare l’omicidio di una persona perché ‘radicale’? Neanche nei momenti peggiori del fascismo “. Così Massimo Cacciari ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi ogni sabato sul Nove con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, ha commentato le parole del presidente Trump su Renee Good, freddata da un agente dell’Ice a Minneapolis lo scorso 7 gennaio. Perché non solo il presidente americano, ma anche il vicepresidente JD Vance e altri esponenti di spicco dell’amministrazione Trump hanno definito la donna di Minneapolis una “violenta”, “radicale”, persino “terrorista”, giustificando l’operato dell’agente dell’Ice che ha subito ottenuto l’immunità federale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

cacciari sul nove trump sta smantellando ogni ordine l8217ingiustizia trionfa ovunque e si sfascia tutto

© Ilfattoquotidiano.it - Cacciari sul Nove: “Trump sta smantellando ogni ordine: l’ingiustizia trionfa ovunque e si sfascia tutto”

Leggi anche: Cacciari sul Nove: “Senza un esercito e una strategia comune europea, cosa spendiamo i soldi in armi a fare?”

Leggi anche: Travaglio (Nove): “Le sanzioni di Trump a Putin? Danneggiano più noi. La Russia sta per sfondare l’ultima difesa, solo Zelensky può fermare tutto”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Accordi e Disaccordi | Puntata 17 gennaio 2026.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.