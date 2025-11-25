Clan Pagnozzi la Corte d’Appello ridetermina le pene nel filone sullo spaccio

Tempo di lettura: 4 minuti La Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Napoli ha pronunciato ieri, 24 novembre 2025, la sentenza sul filone dedicato allo spaccio di droga all’interno dell’inchiesta che ha coinvolto esponenti e fiancheggiatori del clan Pagnozzi. Il procedimento, avviato dopo la decisione del GUP di Napoli del 28 ottobre 2024, riguardava quindici imputati, accusati a vario titolo di traffico di stupefacenti, estorsioni, associazione finalizzata allo spaccio e, in alcuni casi, di aver agito con l’aggravante mafiosa. La Corte ha parzialmente riformato il verdetto di primo grado, rideterminando diverse pene e intervenendo in modo significativo su alcuni profili giuridici contestati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Clan Pagnozzi, la Corte d’Appello ridetermina le pene nel filone sullo spaccio

