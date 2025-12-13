Controlli della Polizia due persone trovate a Frosinone nonostante il divieto di ritorno

Nella giornata di giovedì, a Frosinone, è stato effettuato un servizio di controllo straordinario della Polizia di Stato, con l'impiego di personale, unità cinofile e equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, su disposizione del Questore Stanislao Caruso. Due persone sono state trovate sul territorio nonostante il divieto di ritorno, evidenziando l’efficacia delle operazioni di sicurezza in atto.

Servizio di controllo straordinario della Polizia di Stato a Frosinone. Il Questore Stanislao Caruso ha disposto, nella giornata di giovedì, l'impiego di personale della Questura, che con il prezioso ausilio dei cinofili del centro di Nettuno e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine.

