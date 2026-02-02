Frosinone calciomercato live | spunta Ignacchitti e su Ghedjemis

Le ultime ore del calciomercato invernale sono un vero caos a Frosinone. Le squadre cercano di rinforzarsi prima della scadenza delle 20:00, con voci che si rincorrono su possibili arrivi e partenze. Tra le notizie dell’ultimo minuto, si parla di Ignacchitti che potrebbe approdare in ciociaria e di Ghedjemis, ancora in bilico. La tensione cresce, e i tifosi aspettano con ansia le decisioni ufficiali delle società.

Dopo gli arrivi di Fiori e Fini, utili a rinforzare le corsie esterne, l’obiettivo della dirigenza giallazzurra è ora quello di regalare a mister Alvini anche un centrocampista Ultime ore frenetiche per il calciomercato invernale, che chiuderà ufficialmente i battenti oggi alle ore 20:00. Anche il Frosinone Calcio è protagonista di questa giornata finale, con il direttore sportivo Renzo Castagnini impegnato a Milano insieme al direttore Doronzo, tra possibili operazioni in entrata e valutazioni sul fronte uscite. Dopo gli arrivi di Fiori e Fini, utili a rinforzare le corsie esterne, l’obiettivo della dirigenza giallazzurra è ora quello di regalare a mister Alvini anche un centrocampista, tassello ritenuto fondamentale per completare la rosa.🔗 Leggi su Today.it

Il Frosinone arriva a questa partita con il morale alle stelle dopo aver continuato a sorprendere in campionato.

In aggiornamenti sul calciomercato della Juventus, si segnalano novità riguardanti Federico Chiesa e una possibile proposta per Thiago Almada.

Calciomercato Frosinone: Fiori e Fini colpi per rafforzare la vetta, chi sono i due acquisti canariniIl direttore sportivo Renzo Castagnini a tal proposito ha sfoderato altri due colpi sagaci nell'ambito della sessione invernale di calciomercato. Parliamo di Antonio Fiori e di Seydou Fini. Innesti no ...

AGGIORNAMENTO Calciomercato Frosinone - I canarini non ha ancora ricevuto un'offerta ufficiale - facebook.com facebook

#Frosinone che valuta #Bragantini come sostituto [ @DiMarzio ] #Calciomercato #Transfers #SerieB x.com