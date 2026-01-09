Calciomercato Juve LIVE | novità importanti su Chiesa Spunta l’idea Thiago Almada!
In aggiornamenti sul calciomercato della Juventus, si segnalano novità riguardanti Federico Chiesa e una possibile proposta per Thiago Almada. La nostra cronaca in tempo reale tiene sotto controllo tutte le trattative, offrendo dettagli su incontri, indiscrezioni e sviluppi ufficiali. Restate con noi per seguire ogni evoluzione delle operazioni di mercato dei bianconeri.
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
