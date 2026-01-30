Virtus Entella-Frosinone le probabili formazioni Calciomercato | ecco la situazione Ghedjemis

Il Frosinone arriva a questa partita con il morale alle stelle dopo aver continuato a sorprendere in campionato. La squadra di Longo ha già messo in mostra un gioco solido e determinato, puntando a mantenere la serie positiva. La Virtus Entella, invece, cerca punti importanti per risalire la classifica. Le formazioni potrebbero vedere qualche cambiamento, ma la voglia di vincere sarà il vero protagonista. Nel frattempo, il mercato tiene banco: Ghedjemis è ancora al centro delle trattative, con le squadre che seguono da vicino la sua situazione

Il Frosinone continua a stupire e a consolidare il proprio percorso, arricchendo giornata dopo giornata una stagione che assume contorni sempre più ambiziosi. Dopo il prezioso pareggio esterno sul campo del Monza, che aveva messo in mostra carattere e solidità mentale, i giallazzurri hanno confermato l'eccellente momento di forma superando la Reggiana allo "Stirpe", dimostrando un'ulteriore qualità decisiva: la capacità di saper aspettare il momento giusto. Contro un avversario compatto, chiuso e determinato a difendersi con tutti gli effettivi dopo una lunga serie di risultati negativi, la squadra di Max Alvini ha mantenuto ordine, lucidità e controllo della gara.

