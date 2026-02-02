Freestyle regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Le Olimpiadi di Milano-Cortina si avvicinano e tra le discipline più attese c’è il freestyle. Questa disciplina, tra le più giovani dei Giochi Invernali, arriva con tante specialità che fanno alzare il ritmo e il cuore degli spettatori. Nasce negli Stati Uniti negli anni Sessanta, ma ora si prepara a portare in Italia un mix di acrobazie e adrenalina. Gli atleti si allenano duramente per mostrare le loro migliori performance, mentre il pubblico aspetta con entusiasmo di vedere le evoluzioni e le competizioni che promettono spettacolo.

Come lo snowboard, il freestyle – o sci acrobatico - è nato negli anni 60, alla ricerca di nuove tecniche da sperimentare sulla neve. Chiamato inizialmente hotdogging (letteralmente: fare acrobazie), è stato riconosciuto come disciplina dalla Federazione internazionale nel 1979. Il debutto olimpico è avvenuto in maniera dimostrativa ai Giochi di Calgary 1988, con gare di moguls (gobbe) maschile e femminile, aerials (salti) e ballet. Quattro anni dopo, ad Albertville 1992, i moguls sono diventati uno sport da medaglia, mentre gli aerials hanno atteso fino a Lillehammer 1994. Lo skicross ha fatto la sua prima apparizione a Vancouver 2010, poi è toccato a slopestyle e halfpipe essere aggiunti al programma di Sochi 2014. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

