L’evento di sci freestyle alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina rappresenta una delle discipline più attese, con 15 medaglie in palio. Tra i convocati italiani, spiccano il ritorno di Flora Tabanelli e la presenza di Deromedis tra i protagonisti dello skicross. La competizione, in programma dal 7 febbraio, promette di offrire momenti di grande spettacolo e di consolidare l’Italia nel panorama internazionale di questa disciplina.

Lo sci freestyle sarà lo sport che assegnerà il maggior numero di medaglie alle O limpiadi Invernali di Milano Cortina 2 026: verranno messi in palio ben quindici titoli nell’arco delle due settimane di gara, a partire da sabato 7 febbraio (il giorno successivo alla Cerimonia d’Apertura). Il menu sarà decisamente variegato, con una serie di specialità che saranno protagoniste nel contesto a ci nque cerchi e che appassioneranno i tanti amanti delle discipline invernali. Le specialità interessante saranno ben sette: aerials, Big Air, halfpipe, moguls, dual moguls skicross, slopestyle. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci freestyle, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Flora Tabanelli torna in scena, Deromedis tra i big dello skicross

