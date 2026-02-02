La Lazio fa un nuovo passo per Davide Frattesi, l’ex obiettivo di mercato della Juventus. La società biancoceleste ha presentato un’offerta, ma l’Inter ha già risposto con fermezza, confermando di voler trattenere il giocatore. La trattativa si fa sempre più calda e nessuno si sbilancia ancora sui prossimi sviluppi.

Frattesi Lazio, nuovo tentativo biancoceleste per l’ex obiettivo di mercato della Juventus: ecco la pronta risposta dell’Inter. La Juve monitora con estrema attenzione gli scenari che si delineano tra le dirette concorrenti, dove le strategie di rafforzamento possono spostare gli equilibri del campionato. Nelle ultime ore, i riflettori si sono accesi sul forcing della Lazio per Davide Frattesi, centrocampista che è stato anche nel mirino bianconero. Nonostante i precedenti tentativi andati a vuoto, il club biancoceleste non ha voluto mollare la presa, sferrando un nuovo e deciso attacco per cercare di strappare il giocatore alla corte di Chivu prima del gong finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Frattesi Lazio, nuovo tentativo per l’ex obiettivo di mercato della Juventus: ecco la risposta dell’Inter

Approfondimenti su Frattesi Lazio

La Lazio ha fatto un’offerta per Davide Frattesi, il centrocampista dell’Inter.

L'articolo esplora la posizione della Juventus riguardo allo scambio tra Frattesi e Thuram, evidenziando le intenzioni e le strategie del club bianconero.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Frattesi Lazio

Argomenti discussi: Lazio, dopo Przyborek, pazzo tentativo per Frattesi; Frattesi in uscita dall'Inter a gennaio, chi può prendere il suo posto in nerazzurro: trattativa col Liverpool per Curtis Jones; Calciomercato Lazio, nuovi sviluppi sul caso Frattesi: il punto di Pedullà; Calciomercato Live: Lookman vicino al Fener, Frattesi al Forest, il Milan tratta Mateta, Roma su Schjelderup.

Sky - Frattesi, nuovo tentativo della Lazio: l'Inter ha detto no a un'offerta in prestito con obbligo condizionato a 30 milioni di euroNuovo 'no' dell'Inter alla Lazio, che nelle ultime ore ha fatto un nuovo tentativo per ingaggiare Davide Frattesi proprio poco prima del gong che sancirà la fine del mercato invernale 2026. Stando a S ... msn.com

Lazio, nuovo tentativo per Frattesi: offerta da 30 milioni, l’Inter continua a fare muroLa Lazio ha fatto un nuovo tentativo per Davide Frattesi dell'Inter. I nerazzurri hanno rifiutato un'offerta da 30 milioni ... gianlucadimarzio.com

| #Lazio, nuovo tentativo per Frattesi: offerta da 30 milioni, l’Inter ribadisce il no. — @DiMarzio x.com

Le parole di #Marotta sulla situazione di #Frattesi: «Non vogliamo trattenere giocatori che vogliono andare via. La #Lazio Non è l’unica a cercarlo...» Le dichiarazioni di Marotta confermano che Frattesi non ha intenzione di forzare la sua partenza, ma l’ - facebook.com facebook