Frattesi Inter la risposta della Juventus | Ecco cosa pensiamo di fare per lo scambio con Thuram…

L'articolo esplora la posizione della Juventus riguardo allo scambio tra Frattesi e Thuram, evidenziando le intenzioni e le strategie del club bianconero. Attraverso le dichiarazioni raccolte da Tuttosport, si delinea un quadro chiaro sulle future mosse di Juventus e Inter in questa trattativa di mercato.

© Internews24.com - Frattesi Inter, la risposta della Juventus: «Ecco cosa pensiamo di fare per lo scambio con Thuram…» Inter News 24 Frattesi Inter, la risposta della Juventus: dalle colonne di Tuttosport emerge la linea chiara del club bianconero sul possibile incrocio. La suggestione di mercato che ha acceso il dibattito negli ultimi giorni, legata a un possibile scambio tra Inter e Juventus, trova un primo punto fermo. Il tema riguarda il futuro di Davide Frattesi, centrocampista italiano classe 1999 in forza ai nerazzurri, e il possibile incrocio con Khephren Thuram, mezzala francese della Juventus. Un’ipotesi affascinante, ma che si scontra con ostacoli concreti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il punto di vista del club bianconero è netto e difficilmente interpretabile: la Juventus non intende prendere in considerazione uno scambio che coinvolga Thuram. Internews24.com Inter e Juventus, scambio Frattesi-Thuram, chi ci guadagna? La risposta dei tifosi - La Juventus potrebbe cedere Khéphren Thuram all'Inter ed in cambio assicurarsi le prestazioni di Davide Frattesi, ben visto da Spalletti da quando era CT della Nazionale ... sport.virgilio.it

Frattesi alla Juve per Thuram all'Inter: come stanno davvero le cose - Già in estate Marotta e Ausilio avevano cercato un centrocampista muscolare come Ederson o Kone: ci riproveranno. tuttosport.com

Comolli dice no alla richiesta nerazzurra, Thuram - Frattesi non s’ha da fare Secondo Tuttosport l’amministratore delegato bianconero è inamovibile, Thuram non si vende tantomeno all’Inter Il dirigente francese cercherà comunque un modo per arrivare a - facebook.com facebook

TS - #Frattesi- #Juve operazione difficile: #Thuram- #Inter nessun margine di trattativa. #Comolli inamovibile x.com