Mercato Inter la Lazio si affaccia per Frattesi | ecco l’offerta di Lotito e la risposta del club nerazzurro

La Lazio ha fatto un’offerta per Davide Frattesi, il centrocampista dell’Inter. La risposta del club nerazzurro non si è fatta attendere: al momento, non c’è ancora un accordo, e il giocatore resta concentrato sulla sua stagione con la maglia dell’Inter. La trattativa tra le due società è in corso, ma nulla di definitivo.

Inter News 24 Mercato Inter, la Lazio presenta un’offerta per Frattesi: ecco la risposta del club nerazzurro. Tutti i dettagli. Il mercato attorno a Davide Frattesi si accende improvvisamente in questi ultimi giorni di gennaio. Dopo i timidi approcci di Nottingham Forest e Atletico Madrid, nelle ultime ore è la Lazio a essersi mossa con decisione per il centrocampista nerazzurro. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di Sportmediaset, il club di Claudio Lotito avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo, mettendo sul piatto una cifra vicina ai 25 milioni di euro per strappare il giocatore alla Milano nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, la Lazio si affaccia per Frattesi: ecco l’offerta di Lotito e la risposta del club nerazzurro Approfondimenti su Mercato Inter Scambio Frattesi Thuram: la posizione del club nerazzurro e la risposta del giocatore romano alla proposta della Vecchia Signora L'operazione di scambio tra Frattesi e Thuram sta attirando l'attenzione del calcio italiano. Mercato Inter, arriva la risposta del PSV all’offerta nerazzurra per Perisic: ecco tutti i dettagli La trattativa tra l’Inter e il PSV per Ivan Perisic si fa più intensa. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Mercato Inter Argomenti discussi: Calciomercato, news e trattative del 27 gennaio; Inter, anche la Lazio si unisce alla corsa a Frattesi: pronta l'offerta; Clamoroso Orsi: L’Inter ha avuto contatti con questo giocatore della Lazio. E non è Gila; Serie A, Calciomercato Inter – Arriva Gila? Le ultimissime. Mercato Inter, Davide Frattesi ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club. Ecco dove potrebbe trasferirsi il centrocampistaMercato Inter, Davide Frattesi ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club. Ecco dove potrebbe trasferirsi il centrocampista Il nome di Davide Frattesi infiamma le ultime, frenetiche ore del cal ... calcionews24.com Frattesi, si muove la Lazio: offerta da 25 milioni all'InterAccostato alla Juventus in chiave mercato, Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 della nostra nazionale, in uscita dall'Inter, sarebbe finito nel mirino della Lazio. Stando a ... tuttojuve.com FcInterNews.it. . Viviamo insieme i sorteggi dei playoff Champions League 25/26. Benfica o Bodo sulla strada dell'Inter di Chivu. Spazio anche alle ultimissime di calciomercato. - facebook.com facebook #Inter, il mercato non decolla: da Perisic a Dyaby, ci sono solo problemi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.