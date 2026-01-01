Frattesi Juve rivelazione sul centrocampista dell’Inter | Sta spingendo per trasferirsi subito in bianconero Cosa può succedere

Il centrocampista dell’Inter, Frattesi, avrebbe manifestato la volontà di trasferirsi immediatamente alla Juventus, spinto dalla mancanza di spazio in nerazzurro. La volontà del giocatore è chiara, ma per concretizzare il trasferimento sarà necessario trovare un accordo economico tra le due società. La situazione resta in evoluzione, e le prossime settimane potrebbero essere decisive per definire il futuro di Frattesi e il mercato di gennaio.

Frattesi Juve, volontà chiara: il giocatore vuole lasciare Milano per lo scarso impiego, piace ai bianconeri ma serve l’accordo economico. Il mercato di gennaio potrebbe regalare un colpo di scena clamoroso sull’asse tra le eterne rivali d’Italia, acceso dal malcontento evidente di un protagonista della Nazionale. La posizione di Davide Frattesi all’ Inter è diventata un vero e proprio caso spinoso: il centrocampista, relegato sempre più spesso in panchina, sembra aver deciso di cambiare aria per non perdere un anno cruciale della sua carriera. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianni Balzarini, il giocatore sta attivamente “spingendo” per lasciare Milano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Frattesi Juve, rivelazione sul centrocampista dell’Inter: «Sta spingendo per trasferirsi subito in bianconero». Cosa può succedere Leggi anche: Frattesi Juve, ipotesi plausibile? Romano fa chiarezza sugli accostamenti del centrocampista dell’Inter ai bianconeri: ecco cosa può succedere! Leggi anche: Frattesi Juve: spazi sempre più chiusi per il centrocampista all’Inter. Cosa potrebbe succedere a gennaio, bianconeri alla finestra! Ultimissime Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Pedullà: “Frattesi-Juve si può fare ad una sola condizione. E all’Inter non piace”; Frattesi Juve, non c'entrano liti o questioni di mercato; Frattesi Juve non c’entrano liti o questioni di mercato | ecco perchè gioca pochissimo nell’Inter La rivelazione sul centrocampista; Juve – Frattesi, l’Inter apre sulla formula: svelati anche i due piani B. Inter, tiene banco la questione Frattesi: le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro - Torna a far discutere il futuro di Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter che sembra essere in uscita dal club nerazzurro. gonfialarete.com

Moretto: "Frattesi-Juve, primi contatti: resta il nodo formula con l’Inter" - Il nome di Davide Frattesi torna con forza nei discorsi di mercato della Juventus in vista della sessione di gennaio. tuttojuve.com

Scoppia il caso Frattesi! Ecco la posizione Juve! Clamorosa presa di posizione dei tifosi! - Massimo Pavan, sul canale Tastiera Velenosa, alza il velo sulle manovre occulte dell'Inter nell'affare Frattesi, centrocampista in uscita ... tuttojuve.com

SI - Frattesi-Juve, all'Inter non piacciono gli scambi: servono almeno 30 milioni x.com

#Frattesi alla #Juventus Quell’obiettivo può sbloccare il colpo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.