Un giovane di 18 anni, Mirco Garofano, ha perso la vita sabato sera a Roma in un incidente lungo via Filippo Fiorentini, vicino al civico 7. Era con gli amici quando, per cause ancora da chiarire, l’auto su cui viaggiava si è scontrata. Mirco non ce l’ha fatta. La strada è stata chiusa per i rilievi, mentre le forze dell’ordine indagano sulla dinamica. La comunità si stringe attorno alla famiglia, sconvolta per una perdita improvvisa.

Un giovane di 18 anni, Mirco Garofano, ha perso la vita a Roma in un incidente stradale avvenuto la sera del sabato, poco dopo le 21, in via Filippo Fiorentini, nei pressi del civico 7. Il ragazzo, originario di Colleferro e residente ad Artena, era in città per incontrare alcuni amici. Era in procinto di attraversare la strada quando è stato investito da una Smart guidata da un uomo di 32 anni. L’impatto è stato fatale: Mirco è morto sul colpo, il corpo sbalzato a più di dieci metri dal punto di contatto. La dinamica dell’incidente è al centro di un’indagine condotta dalla polizia locale del VI gruppo Torri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fratello di 18 anni perde la vita a Roma in un incidente stradale durante un incontro con gli amici

Approfondimenti su Mirco Garofano

Una tragedia si è verificata nella mattina di domenica 15 dicembre sulla strada provinciale Marecchiese a Santarcangelo di Romagna.

Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita sabato sera a Roma, investito mentre attraversava via Filippo Fiorentini, nel quartiere di Trastevere.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Mirco Garofano

Argomenti discussi: Laura Genovese: Lotto contro la droga. Voglio riscattare mio fratello Alberto; La malattia rara di mio fratello: siblings, vite in disparte; Andrea Delogu, svolta verso Sanremo 2026 e nuovo fidanzato ufficiale: cosa succede; Domen Prevc si laurea campione dieci anni dopo il fratello Peter.

Mio fratello è morto a 18 anni. Vorrei che quel suo amico mi raccontasse la sua ultima giornata: il desiderio di Mauro CoronaMauro Corona ha ricordato la morte del fratello a soli 18 anni nell’ultima puntata di È sempre Cartabianca, nella puntata condotta da Bianca Berlinguer del 25 novembre su Rete4. Il decesso è ... ilfattoquotidiano.it

Mauro Corona e il fratello morto misteriosamente a 18 anni: «Vorrei che quel suo amico mi raccontasse la sua ultima giornata»Dopo circa venti minuti dall’inizio della puntata, Corona ricorda la morte del fratello minore Felice, scomparso in circostanze ancora poco chiare nel 1968. «Era andato a fare il lavapiatti in ... corriereadriatico.it

Muore di leucemia a 27 anni, il fratello che le aveva donato il midollo: «Mia sorella Leila era tutto per me, ho sperato di salvarla fino alla fine» x.com

Alessandro Tersigni ha partecipato al Grande Fratello nel 2007, il programma che gli ha regalato la prima notorietà. Da lì, una scelta precisa: trasformare la visibilità in una professione. Negli anni ha costruito una carriera solida tra cinema e fiction, diventa - facebook.com facebook