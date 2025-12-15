Una studentessa di 18 anni perde la vita in un incidente stradale mentre si recava a scuola insieme a una compagna di classe

Una tragedia si è verificata nella mattina di domenica 15 dicembre sulla strada provinciale Marecchiese a Santarcangelo di Romagna. Un incidente stradale ha causato la morte di una studentessa di 18 anni, rimasta coinvolta mentre si recava a scuola insieme a una compagna di classe. L'evento ha sconvolto la comunità locale.

La strada provinciale Marecchiese nel territorio di Santarcangelo di Romagna è stata teatro di un grave incidente stradale nella mattinata di domenica 15 dicembre intorno alle 7.30.