Frana a Niscemi crolla una palazzina di tre piani in bilico da giorni | l' allarme per la continua pioggia

A Niscemi una palazzina di tre piani è crollata questa mattina. La struttura era in bilico da giorni a causa delle forti piogge che non si sono fermate. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma il crollo ha messo in allarme i residenti. La zona è ancora sotto osservazione, mentre le autorità cercano di capire se ci sono altri edifici a rischio. La pioggia continua a scendere, peggiorando la situazione e rendendo difficile il lavoro dei vigili del fuoco.

Uno degli edifici in bilico da giorni a causa della frana a Niscemi è crollato. Si tratta di una palazzina di tre piani nel quartiere Sante Croci, a pochi metri dall'immagine simbolo dell'auto sul precipizio. Nel comune continua a piovere senza interruzioni e le abitazioni si stanno lentamente sbriciolando. Il crollo della palazzina a Niscemi A Niscemi piove da 48 ore consecutive. Altri edifici adiacenti a quello crollato e anche questi in bilico sul costone, appaiono squarciati. Dall'alto sono visibili negli immobili pezzi di stanze, mobili, elettrodomestici, in alcuni casi si notano foto appese sui muri di famiglie con bambini.

