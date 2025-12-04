Val Brembana subito i fondi per la frana a Clanezzo | Riapertura della strada per fine gennaio

VIABILITÀ. L’assessore regionale Comazzi: «Nella prossima Giunta subito 180mila euro». Venerdì 5 dicembre in Prefettura il tavolo con Comuni e Anas per individuare interventi tampone anti code. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Val Brembana, subito i fondi per la frana a Clanezzo: «Riapertura della strada per fine gennaio»

