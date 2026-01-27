La frana a Niscemi ha causato ingenti danni, con un fronte in espansione e numerose case a rischio crollo. Diverse famiglie sono state evacuate per sicurezza. Le immagini recenti mostrano l’entità del fenomeno e l’urgenza di interventi di tutela e monitoraggio.

Le immagini del fronte enorme, e che si allargato, della frana che ha colpito Niscemi nel nisseno. Decine di case sono a rischio crollo e centinaia di famiglie sono state evacuate. Il video è stato girato dai Vigili del Fuoco a bordo dell'elicottero Drago 156 nella tarda mattinata di martedì 27 gennaio 2026 (fonte account X @vigilidelfuoco)

© Panorama.it - Niscemi, le nuove immagini del fronte della frana; case a rischio crollo

