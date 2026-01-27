Niscemi le nuove immagini del fronte della frana; case a rischio crollo

Da panorama.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La frana a Niscemi ha causato ingenti danni, con un fronte in espansione e numerose case a rischio crollo. Diverse famiglie sono state evacuate per sicurezza. Le immagini recenti mostrano l’entità del fenomeno e l’urgenza di interventi di tutela e monitoraggio.

Le immagini del fronte enorme, e che si allargato, della frana che ha colpito Niscemi nel nisseno. Decine di case sono a rischio crollo e centinaia di famiglie sono state evacuate. Il video è stato girato dai Vigili del Fuoco a bordo dell’elicottero Drago 156 nella tarda mattinata di martedì 27 gennaio 2026 (fonte account X @vigilidelfuoco) © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 . 🔗 Leggi su Panorama.it

niscemi le nuove immagini del fronte della frana case a rischio crollo

© Panorama.it - Niscemi, le nuove immagini del fronte della frana; case a rischio crollo

Approfondimenti su Niscemi Frana

Piogge torrenziali, frana travolge le case: le immagini agghiaccianti del crollo 

Piogge torrenziali, frana travolge le case: le immagini agghiaccianti del crollo

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Niscemi, si allarga il fronte della frana: le immagini in diretta; Le impressionanti immagini di Niscemi dopo la frana riprese da un drone: le abitazioni sospese sul baratro; Frana a Niscemi, le foto impressionanti delle case a ridosso della voragine; Le immagini della frana a Niscemi, Caltanissetta.

niscemi le nuove immaginiNiscemi, la frana ingoia terreni, strade e abitazioni: le immagini impressionanti(LaPresse) Sono impressionanti le immagini girate dall'elicottero della Guardia Costiera lungo la frana che sta interessando il paese di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Il ... ilmattino.it

niscemi le nuove immaginiNuova frana a Niscemi: centinaia di sfollati, paese isolatoLa protezione civile ha disposto l'evacuazione di 250 persone. Il movimento franoso ha interessato la strada provinciale 10, vicino al quartiere Sante Croci. Si è aperta una frattura profonda 15 metri ... rainews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.