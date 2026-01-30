La frana di Niscemi continua nei tunnel scavati per i cedimenti del 1997 strumenti inutilizzati da 20 anni

La frana a Niscemi non si ferma. I lavori di monitoraggio, realizzati negli anni Novanta, sono stati lasciati abbandonati per due decenni. Nei tunnel profondi circa 50 metri, sotto il centro storico, ci sono ancora strumenti inutilizzati e in disuso, mentre la terra continua a muoversi e mettere a rischio le case del borgo. La situazione resta critica e le autorità devono decidere cosa fare.

Mentre la frana a Niscemi, comune siciliano, continua. In fondo ai tunnel che erano stati scavati fino a cinquanta metri di profondità, intorno al centro storico del borgo franato nel 1997, ci sono degli strumenti di monitoraggio dimenticati da 20 anni. Sarebbero, secondo quanto riferisce oggi La Stampa, inclinometri utili ad avvertire se il terreno si muove e di piezometri, dispositivi che monitorano il livello dell’acqua di falda. Tutti strumenti che sarebbero dovuti esser controllati ogni mese, ma dal 2007 a oggi, dopo i primi due anni di controlli a cura della ditta che li installò su incarico del Comune, sono rimasti inutilizzati.🔗 Leggi su Open.online

La Regione Sicilia non ha mai messo in atto il progetto per consolidare la frana di Niscemi, risalente al 1997.

Niscemi torna sotto i riflettori per un errore che si ripete da oltre due secoli.

