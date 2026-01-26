Frana a Niscemi crolla il terreno in presa diretta | nel video il fronte di quattro chilometri

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, si è verificata una vasta frana che ha coinvolto un fronte di circa quattro chilometri. Diverse zone, tra cui i quartieri Sante Croci, Trappeto e via Popolo, sono state evacuate per motivi di sicurezza. Il video mostra l’espansione del fronte di frana e le conseguenze sul territorio, evidenziando la gravità del fenomeno e l’intervento delle autorità locali.

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, il fronte della frana si allarga. Interi quartieri, Sante Croci, Trappeto e via Popolo, sono stati evacuati. Sono circa 300 le famiglie – circa un migliaio di persone – trasferite in altre abitazioni e in un palazzetto dello sport. Sono state chiuse le arterie viarie principali, le strade provinciali 10 e 12. Oggi, scuole chiuse. Intanto continuano i cedimenti del terreno, come si vede nel video. Per centinaia di persone le abitazioni sono state dichiarate inagibili a tempo indeterminato. Diversi droni sono in volo per monitorare lo stato del fronte della frana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quando un altopiano crolla. Le immagini della frana a NiscemiA Niscemi, in provincia di Caltanissetta, si è verificato un crollo sull'altopiano, che ha causato il distacco di un costone di roccia lungo circa mezzo chilometro.

Sicilia, estesa nella notte la frana a Niscemi: «Sempre più isolati». Evacuati 500 residenti – Il videoNella notte, una frana si è verificata a Niscemi, in Sicilia, lasciando il territorio più isolato e richiedendo l’evacuazione di circa 500 residenti.

Niscemi, le impressionanti immagini dal drone dopo la frana: le abitazioni sospese sul baratroIl giorno dopo, un disastro. Gli effetti della frana verificatasi nel pomeriggio di domenica sera a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, sono evidenti dalle immagini dall'alto girate con il drone.

