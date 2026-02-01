Frana di Niscemi nuovo cedimento di terreno in presa diretta | così il drone cattura il crollo – Video

Una nuova frana si è verificata questa mattina a Niscemi, sotto le case della zona colpita dall’ultima grande frana. Un drone ha catturato il momento del cedimento in tempo reale, mostrando la parete di terra che crolla di nuovo. La scena è stata filmata mentre il terreno si sgretolava, aggiungendo preoccupazione tra i residenti. Nessuno si è fatto male, ma i tecnici sono già al lavoro per valutare la situazione e trovare soluzioni rapide. La paura resta tra chi vive in questa zona, che continua a essere sotto stretta osservazione.

Nuovo cedimento del terreno sulla parete della scarpata formatasi sotto le case di Niscemi dopo l'enorme frana. Le immagini del collasso catturato in presa diretta durante il volo del drone nella tarda mattinata di domenica 1° febbraio. Frana di Niscemi, nuovo cedimento di terreno in presa diretta: così il drone cattura il crollo – Video Approfondimenti su Niscemi Frana Frana a Niscemi, crolla il terreno in presa diretta: nel video il fronte di quattro chilometri A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, si è verificata una vasta frana che ha coinvolto un fronte di circa quattro chilometri. Niscemi, le immagini satellitari della città siciliana prima e dopo la frana e il cedimento del terreno - VIDEO119 La frana a Niscemi, causata dalle piogge intense del ciclone Harry, ha devastato alcune zone della città. Ultime notizie su Niscemi Frana Argomenti discussi: Frana Niscemi: continua l'impegno del Servizio nazionale; La frana di Niscemi? Guardata a vista, anziché con strumenti tecnologici. Per salvare la città ora servono interventi per 30 milioni di euro: ecco quali; Avanza ancora la frana a Niscemi. Si va verso l'estensione della zona rossa; Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana. Nuovo crollo a Niscemi: palazzina di tre piani finisce giù nel precipizio VIDEOLa frana a Niscemi ha provocato il crollo di una palazzina di tre piani che da giorni era in bilico. L'edificio si trovava nel quartiere Sante Croci, sul ciglio dello smottamento, in piena zona rossa. La frana di Niscemi? «Guardata a vista e non con strumenti tecnologici». Per salvare la città ora servono interventi per 30 milioniIl caso new town. Continuano i cedimenti sul coronamento della frana che da giorni sta minacciando il centro abitato di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Le immagini girate con il drone nella mattinata di domenica 1° febbraio. Protezione civile, 'monitoraggio e analisi del rischio su frana Niscemi'. L'ordinanza prevede anche la predisposizione di un sistema di sorveglianza

