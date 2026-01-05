Fiorentina morta alle Canarie la madre | Non era malata voglio sapere perchè è successo

Lucia Brogi, madre di Letizia Ciampi, la donna fiorentina di 47 anni trovata senza vita a Fuerteventura, esprime il suo dolore e il desiderio di conoscere le cause di questa tragedia. La vittima, in vacanza alle Canarie, non aveva patologie note, e la famiglia chiede chiarimenti su quanto accaduto. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e le circostanze di questa scomparsa improvvisa, ancora da chiarire.

"Mia figlia non aveva patologie, voglio sapere perché è morta". Sono le parole strazianti di Lucia Brogi, madre di Letizia Ciampi, la donna fiorentina di 47 anni trovata senza vita venerdì 2 gennaio in un alloggio turistico a Fuerteventura, alle isole Canarie, dove si trovava in vacanza

