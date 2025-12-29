Il giudice ha ordinato la reintegra di Fabio Giomi, il cassiere del supermercato Pam di Siena, licenziato dopo aver fallito il cosiddetto

Deve essere reintegrato sul posto di lavoro il cassiere del supermercato Pam a Siena, Fabio Giomi, che era stato licenziato dopo aver fallito il cosiddetto "test del carrello". Una vicenda che ha fatto discutere vista la modalità di valutazione del dipendente, che doveva scovare oggetti nascosti in altre confezioni al momento del pagamento della spesa da parte di un valutatore dell'azienda. A decidere il reintegro è stato il giudice del lavoro. Ne dà notizia il segretario della Filcams Cgil senese Mariano Di Gioia. "Siamo stati appena contattati dal nostro avvocato, che ha ricevuto la Pec - spiega Di Gioia - Nella comunicazione viene sostanzialmente riconosciuta l'illegittimità del licenziamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il cassiere licenziato con il "test del carrello" torna al suo posto: il giudice lo reintegra

Leggi anche: Test del carrello Pam, il giudice dà ragione al cassiere licenziato: ‘Reintegro immediato’

Leggi anche: Cassiere licenziato col test del carrello, giudice ordina reintegro

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Natale a casa Giomi, il cassiere licenziato dal Pam; Licenziato per il test del carrello, udienza il 29 in tribunale. Ci sarà un presidio di protesta; Il Natale (senza lavoro) di Fabio Giomi, licenziato dopo il test del carrello. Caso Pam, attesa per la prima udienza; Test del carrello, 'giudice Siena reintegra il cassiere licenziato'.

Il giudice del lavoro ordina il reintegro del cassiere Pam licenziato per non aver superato il test del carrello - Ora, annuncia il segretario della Filcams Cgil senese Mariano Di Gioia, è arrivata la notizia che “il giudice ha condannato Pam Panorama al reintegro del lavoratore, al pagamento del danno subito e ... ilfattoquotidiano.it