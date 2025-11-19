Mondiali calcio 2026 isola Curaçao si qualifica dopo 0-0 con Giamaica | il VIDEO dei tifosi dopo classifica del Paese più piccolo in competizione

Mentre l'Italia scivola deludente ai play off, per la prima volta nella storia a qualificarsi ai Mondiali di calcio 2026 sarà la piccola isola caraibica Curaçao, con circa 150mila abitanti Per la prima volta in assoluto, ai Campionati Mondiali di calcio 2026 ci sarà anche lei: Curaçao, un'iso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mondiali calcio 2026, isola Curaçao si qualifica dopo 0-0 con Giamaica: il VIDEO dei tifosi dopo classifica del Paese più piccolo in competizione

Approfondisci con queste news

Miracolo piccola Curacao: per la prima volta ai Mondiali di calcio. E' un miracolo tutto piedi e cuore quello dell'isola caraibica. #ANSA Vai su X

Per la terza volta consecutiva gli Azzurri, ora allenati da Gattuso, devono disputare gli spareggi per accedere alle fasi finali dei Mondiali di calcio, dopo il secondo posto nel girone alle spalle della Norvegia - facebook.com Vai su Facebook

Curaçao ai Mondiali 2026: qualificazione storica, il record - 000 abitanti si qualifica ai Mondiali 2026 diventando la nazione più piccola di sempre. Scrive lifestyleblog.it

Mondiali, Curaçao scrive la storia: la piccola isola caraibica sarà ai mondiali - Per la prima volta nella sua storia, la nazionale di calcio di Curaçao si è classificata ai mondiali che si giocheranno fra Stati Uniti, Messico e Canada nel 2026. Da msn.com

Curaçao approda ai Mondiali 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla piccola isola che con la qualificazione ha fatto la storia del calcio - La piccola isola di Curaçao approda ai Mondiali 2026, ottenendo una qualificazione inattesa che segna una pagina storica nel mondo del calcio ... Segnala lanotiziagiornale.it