paola boromei nuova chief operating officer del gruppo 24 ore

Paola Boromei è la nuova Chief operating Officer del Gruppo 24 Ore, che ha avviato una riorganizzazione dei propri vertici e dell’intera struttura. In qualità di Coo Boromei, che manterrà anche il ruolo di Chief Human Resources & Organization Officer (CHRO), assumerà anche il coordinamento della Direzione innovazione e tecnologia. Le altre nomine di Gruppo 24 Ore. Nell’ambito della riorganizzazione del gruppo, ad Alessandro Altei è stata affidata la direzione del comparto Legal & Compliance. Inoltre Roberta Bazzo sarà la nuova Cfo (Chief financial officer) e guiderà la Direzione amministrazione, finanza e controllo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

