Andrea Forzenigo per dare slancio all’innovazione di Angelini Technologies

Andrea Forzenigo assume il ruolo di Chief Operating Officer di Angelini Technologies–Fameccanica. La nomina mira a rafforzare l’innovazione e a sostenere la crescita dell’azienda, specializzata in soluzioni tecnologiche per la logistica, la produzione e le batterie. Forzenigo, già all’interno del gruppo, porta con sé esperienza e visione per guidare lo sviluppo futuro.

Andrea Forzenigo è nominato Chief Operating Officer (Coo) di Angelini Technologies–Fameccanica, l’azienda di Angelini Industries specializzata in soluzioni tecnologiche e servizi avanzati per la logistica, la produzione di beni di largo consumo e la realizzazione di batterie. L’introduzione della figura del Coo “risponde alla volontà di gestire i progetti in un processo integrato e ottimizzato end-to-end, rendendo i flussi più snelli, con l’obiettivo di rafforzare la crescita e l’innovazione, migliorando l’efficienza e garantendo l’eccellenza esecutiva dell’azienda, che esporta i suoi macchinari in 72 Paesi e che registra volumi in costante crescita anno dopo anno”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

