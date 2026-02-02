Fortis e Grompi avvertono | Attenti al Presidente lupo

I musicisti Fortis e Grompi lanciano l’allarme: «Attenti al Presidente lupo». La loro voce si unisce a quella di chi teme che il potere venga usato in modo pericoloso. Intanto, i Winterflowers pubblicano un singolo che parla di come il potere possa trasformarsi in ricetta per il futuro, con parole dure sulla democrazia che si allunga troppo e perde peso. La scena musicale si fa portavoce di un messaggio che fa riflettere.

MUSICA. Il singolo dei Winterflowers è una canzone-lettera sul potere. «Ci offrono ricette dell’avvenire in nome di una democrazia sempre più stiracchiata». Il brano è accompagnato da un videoclip animato con IA da Officina della Comunicazione. All’indomani dell’album «Dieci canzoni per cena», Winterflowers licenzia il nuovo singolo «Presidente»: una canzone che morde la realtà. Nel videoclip, realizzato con l’intelligenza artificiale dal dipartimento digitale di Officina della Comunicazione, un lupo animato personifica il «Presidente». L’incipit della canzone traghetta subito nel clima: «presidente che brutto dente canino che hai presidente con la pancia della gente tu ci giochi e lo sai con rispetto, ma non troppo, voglio chiederti se hai lavorato mai io mi aspetto, con diletto, che ti metti dentro i panni che non sono i tuoi». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

