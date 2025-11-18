attenti al lupo immaginario

“Al lupo! Al lupo!”, ma il lupo non c’è. Ammesso che esista. Succede a Settimo Milanese, dove un errore di traduzione dall’arabo scatena il panico moschea. E subito il portavoce dalla comunità islamica si affretta a chiarire: “Si tratta di un centro culturale, non di un luogo di culto”. Nel frattempo, però, tra il falso allarme e la precisazione è stato vomitato di tutto in termini di razzismo e intolleranza, come rilevatostigmatizzato dal sindaco, il quale ha espresso “tutta la mia solidarietà incondizionata e pieno appoggio umano” ai concittadini di fede islamica. Niente moschea dunque, ‘solo’ un centro culturale, tra l’altro per aiutare i cittadini musulmani nel processo di integrazione, stando a quanto dichiarato dal portavoce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

