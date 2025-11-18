Attenti al lupo immaginario
“Al lupo! Al lupo!”, ma il lupo non c’è. Ammesso che esista. Succede a Settimo Milanese, dove un errore di traduzione dall’arabo scatena il panico moschea. E subito il portavoce dalla comunità islamica si affretta a chiarire: “Si tratta di un centro culturale, non di un luogo di culto”. Nel frattempo, però, tra il falso allarme e la precisazione è stato vomitato di tutto in termini di razzismo e intolleranza, come rilevatostigmatizzato dal sindaco, il quale ha espresso “tutta la mia solidarietà incondizionata e pieno appoggio umano” ai concittadini di fede islamica. Niente moschea dunque, ‘solo’ un centro culturale, tra l’altro per aiutare i cittadini musulmani nel processo di integrazione, stando a quanto dichiarato dal portavoce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il divertimento e lo spettacolo del lip sync continua sul palco di #TuSiQueVales con Max Giusti e Sabrina Ferilli in “Attenti al lupo”! Sono loro i vostri preferiti? #TuSiQueVales - facebook.com Vai su Facebook
Attenti al lupo, cresce la paura in tutto il Paese. Le regioni all’attacco, serve un piano nazionale degli abbattimenti - Lucio Dalla, profetico, ha anticipato l’avvertimento già 35 anni fa con una fiaba musicale che metteva in guardia dai pericoli della vita personificati appunto dal lupo. Riporta blitzquotidiano.it
Attenti al lupo, avvistamenti a Fano e Pesaro - A Fano, tra le villette della Paleotta, l'altra sera, un esemplare è stato ripreso mentre era ... Segnala corriereadriatico.it