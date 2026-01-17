Formazioni ufficiali Udinese Inter le scelte di Runjaic e Chivu in vista del match di Serie A
Ecco le formazioni ufficiali di Udinese e Inter per il prossimo incontro di Serie A, con le scelte di Runjaic e Chivu. Le scelte dei due allenatori delineano le strategie in vista di questa importante partita del campionato italiano.
Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Udinese Inter. Queste le scelte di Cristian Chivu e Kosta Runjaic per il match delle 15.00 che si giocherà al Bluenergy Stadium e valido per il recupero della 21a giornata di Serie A. UDINESE (4-4-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet, Kamara; Zanoli, Piotrowski,, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta; Davis. All. Runjaic INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; L. 🔗 Leggi su Internews24.com
