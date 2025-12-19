Piscofarmaci coltello droghe varie | doppio arresto dei carabinieri a Fontivegge

A Fontivegge, i carabinieri di Perugia hanno eseguito un doppio arresto, fermando un 56enne tunisino e un 65enne italiano. Le indagini hanno portato alla scoperta di sostanze stupefacenti, arnesi da taglio e altri oggetti riconducibili allo spaccio e alla ricettazione. L'intervento si inserisce in un contesto di intensificata attività di contrasto alla criminalità nel quartiere, garantendo maggior sicurezza ai cittadini.

