Piscofarmaci coltello droghe varie | doppio arresto dei carabinieri a Fontivegge
A Fontivegge, i carabinieri di Perugia hanno eseguito un doppio arresto, fermando un 56enne tunisino e un 65enne italiano. Le indagini hanno portato alla scoperta di sostanze stupefacenti, arnesi da taglio e altri oggetti riconducibili allo spaccio e alla ricettazione. L'intervento si inserisce in un contesto di intensificata attività di contrasto alla criminalità nel quartiere, garantendo maggior sicurezza ai cittadini.
