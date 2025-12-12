Spray al peperoncino scuola evacuata a Milano | è la seconda volta in due giorni Cinque intossicati

Venerdì 12 dicembre, la scuola superiore Cardano di Milano è stata evacuata nuovamente a causa di uno spray al peperoncino, già utilizzato nei giorni precedenti. Circa un centinaio di persone, tra studenti, docenti e collaboratori scolastici, sono state costrette ad abbandonare l'edificio a causa di un'intossicazione collettiva.

Un centinaio fra studenti, docenti e collaboratori scolastici sono stati evacuati venerdì 12 dicembre, intorno alle dieci e mezza di mattina, alla scuola superiore Cardano di via Giulio Natta a Milano, in zona Lampugnano. Lo riferisce il comando provinciale dei vigili del fuoco.Secondo quanto si. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Spray al peperoncino, scuola evacuata a Milano: è la seconda volta in due giorni. Cinque intossicati

Spray al peperoncino all’aeroporto di Alghero: scatta l’allarme, evacuata la sala partenze Vai su X

Perseguita l'ex compagno aggredendolo con spray al peperoncino, arrestata a Savona. Trentanovenne con braccialetto elettronico accusata di aver violato il 'Codice Rosso' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Spray al peperoncino spruzzato nei corridoi a scuola, liceo evacuato: è la seconda volta che succede VIDEO - Evacuato il liceo Marconi di Pescara, dopo che una sostanza urticante, probabilmente spray al peperoncino, è stata spruzzata negli ambienti scolastici. Secondo ilgazzettino.it

Pescara, spray al peperoncino spruzzato a scuola: evacuato il liceo Marconi - Evacuato il liceo Marconi di Pescara, dopo che una sostanza urticante, probabilmente spray al peperoncino, è stata spruzzata - Segnala msn.com

3 maggio 2019 - Spruzzano spray al peperoncino, scuola evacuata

Video 3 maggio 2019 - Spruzzano spray al peperoncino, scuola evacuata Video 3 maggio 2019 - Spruzzano spray al peperoncino, scuola evacuata