Fontaniva ecco il nuovo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

A Fontaniva si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. I giovani membri hanno preso posto nei loro scranni e si preparano a portare avanti le loro idee. Sono otto ragazzi e ragazze scelti tra gli studenti delle scuole locali, pronti a rappresentare i loro coetanei. La cerimonia di insediamento si è svolta questa mattina, alla presenza di amministratori e genitori. Ora il C.C. si metterà subito al lavoro per proporre progetti e iniziative che coinvolgano tutta la

Durante la seduta di insediamento è stata eletta Irene Ciprian come sindaca del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, chiamata ora a rappresentare i coetanei e a guidare il lavoro del nuovo organismo Si è ufficialmente insediato a Fontaniva il nuovo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (C.C.R.R.), un progetto fortemente voluto dall'Amministrazione comunale e realizzato con il supporto della Cooperativa Carovana, da anni impegnata nella promozione della partecipazione giovanile e della cittadinanza attiva. Il C.C.R.R. rappresenta uno spazio concreto di ascolto, confronto e proposta, in cui le ragazze e i ragazzi possono portare idee, suggerimenti e visioni da condividere con le istituzioni, contribuendo in modo diretto alla vita della comunità.

