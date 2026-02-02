Fontana di Trevi da oggi diventa a pagamento | ecco cosa c' è da sapere

Da oggi i visitatori che si fermano alla Fontana di Trevi devono mettere mano al portafoglio. La storica fontana di Roma, simbolo della città, da lunedì 2 febbraio diventa a pagamento. Chi vuole scattare una foto o semplicemente ammirarla dovrà pagare un biglietto d’ingresso. La decisione ha già suscitato reazioni tra chi vede nella novità un modo per tutelare meglio il monumento e chi invece teme che possa ridurre il fascino di un luogo così amato.

A partire dalla giornata di oggi - lunedì 2 febbraio - la Fontana di Trevi, uno degli inestimabili gioielli di Roma, diventa a pagamento. Chiaramente il biglietto, che ha un costo di 2 euro, sarà richiesto ai visitatori che non sono residenti a Roma, o nella provincia. Si tratta dunque di una modalità applicata ai soli turisti. La decisione è stata presa dal Comune di Roma, che sta cercando un modo per gestire i flussi turistici ormai insostenibili e tutelare il monumento, spesso oggetto di comportamenti inaccettabili da parte di una certa categoria di visitatori. Da adesso in poi, chi vorrà avvicinarsi alla fontana dovrà mettersi in fila e aspettare fino a quando non gli sarà consentito accedere all’interno della recinzione che conduce al monumento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

