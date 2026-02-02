Da oggi i visitatori della Fontana di Trevi dovranno pagare per ammirarla. La novità entrerà in vigore già da questo lunedì, 2 febbraio 2026. Sarà possibile visitarla solo in fasce orarie stabilite e a un prezzo che ancora non è stato diffuso completamente. Chi ha diritto a entrare gratis, come i residenti o le persone con particolari esigenze, non dovrà pagare. La decisione ha suscitato parecchie reazioni tra chi frequenta il monumento ogni giorno.

Novità storica a Roma, in uno dei punti storici della Capitale. È la Fontana di Trevi, che da oggi, lunedì 2 febbraio 2026, non sarà più visibile gratuitamente, come annunciato (per la prima volta) lo scorso dicembre. O, almeno, non per tutti e in alcune ore della giornata. Si tratta di un biglietto di ingresso dal costo di 2 euro acquistabile online. Tuttavia, non dovrà essere pagato da chi è residente a Roma e nella Città Metropolitana. Per loro basterà mostrare il documento di identità. La novità, infatti, è rivolta soltanto ai turisti. Non solo. Sono esentati dal pagamento anche le persone con disabilità e relativo accompagnatore, i minori con età inferiore ai 6 anni, le guide turistiche. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Fontana di Trevi, da oggi arriva il biglietto a pagamento: ecco le fasce orarie, il prezzo e chi non dovrà pagare

A partire da gennaio, la Fontana di Trevi adotterà un sistema di accesso a pagamento, con un biglietto di 2 euro richiesto ai visitatori.

