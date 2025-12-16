Fontana di Trevi a pagamento da gennaio i turisti dovranno pagare un biglietto da due euro

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da gennaio, la Fontana di Trevi, simbolo iconico di Roma, sarà accessibile ai visitatori solo tramite un biglietto di ingresso da due euro. La decisione, presa con la fine del Giubileo, mira a gestire meglio l'afflusso di turisti e a preservare questa meraviglia storica.

Immagine generica

A partire da gennaio, con la fine del Giubileo, la Fontana di Trevi diventerà a pagamento per i turisti. Il costo del biglietto sarà, come si dice già da diverso tempo, di due euro. Fanpage.it

What's going on at the Trevi Fountain in Rome?

Video What's going on at the Trevi Fountain in Rome?

fontana trevi pagamento gennaioFontana di Trevi a pagamento, da gennaio i turisti dovranno pagare un biglietto da due euro - Il monumento, visitato ogni giorno da migliaia di turisti, potrà essere visitato pagando un prezzo simbolico di due euro, mentre rimarrà gratis per i romani. fanpage.it

fontana trevi pagamento gennaioRoma, Fontana di Trevi a pagamento: per vederla i turisti dovranno acquistare un biglietto da 2 euro - Il ticket dal 7 gennaio, ma l'accesso per i romani continuerà a essere gratuito. msn.com