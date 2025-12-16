Fontana di Trevi a pagamento da gennaio i turisti dovranno pagare un biglietto da due euro
A partire da gennaio, la Fontana di Trevi, simbolo iconico di Roma, sarà accessibile ai visitatori solo tramite un biglietto di ingresso da due euro. La decisione, presa con la fine del Giubileo, mira a gestire meglio l'afflusso di turisti e a preservare questa meraviglia storica.
A partire da gennaio, con la fine del Giubileo, la Fontana di Trevi diventerà a pagamento per i turisti. Il costo del biglietto sarà, come si dice già da diverso tempo, di due euro.
