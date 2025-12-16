Fontana di Trevi a pagamento da gennaio i turisti dovranno pagare un biglietto da 2 euro

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da gennaio, la Fontana di Trevi adotterà un sistema di accesso a pagamento, con un biglietto di 2 euro richiesto ai visitatori. La misura mira a regolamentare il flusso di turisti e preservare l’area, mentre i residenti potranno comunque accedere gratuitamente. Questa novità rappresenta un cambiamento importante nella gestione di uno dei simboli più iconici di Roma.

fontana di trevi a pagamento da gennaio i turisti dovranno pagare un biglietto da 2 euro

© Dayitalianews.com - Fontana di Trevi a pagamento, da gennaio i turisti dovranno pagare un biglietto da 2 euro

ABBONATI A DAYITALIANEWS Due euro per l’accesso, ingresso gratuito per i residenti. La Fontana di Trevi diventa a pagamento. Uno dei monumenti più iconici e visitati di Roma sarà accessibile ai turisti previo pagamento di un biglietto simbolico da due euro, mentre l’ingresso resterà gratuito per i residenti romani. Il ticket potrà essere acquistato direttamente ai tornelli e sarà possibile pagare anche con il bancomat. Avvio da gennaio per evitare disagi durante le festività. L’introduzione del biglietto scatterà a partire da gennaio, subito dopo le festività natalizie, per evitare polemiche e criticità in un periodo caratterizzato da un afflusso particolarmente elevato di visitatori in città. Dayitalianews.com

What's going on at the Trevi Fountain in Rome?

Video What's going on at the Trevi Fountain in Rome?

fontana trevi pagamento gennaioFontana di Trevi a pagamento, da gennaio i turisti dovranno pagare un biglietto da due euro - Il monumento, visitato ogni giorno da migliaia di turisti, potrà essere visitato pagando un prezzo simbolico di due euro, mentre rimarrà gratis per i romani. fanpage.it

fontana trevi pagamento gennaioFontana di Trevi a pagamento dal 7 gennaio: cosa cambia davvero in piazza e perché Roma scommette sul ticket da 2 euro - Romani gratis, massimo 400 persone, corsie dedicate e pagamento con carta ... romait.it