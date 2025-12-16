Fontana di Trevi a pagamento da gennaio i turisti dovranno pagare un biglietto da 2 euro

A partire da gennaio, la Fontana di Trevi adotterà un sistema di accesso a pagamento, con un biglietto di 2 euro richiesto ai visitatori. La misura mira a regolamentare il flusso di turisti e preservare l’area, mentre i residenti potranno comunque accedere gratuitamente. Questa novità rappresenta un cambiamento importante nella gestione di uno dei simboli più iconici di Roma.

Due euro per l'accesso, ingresso gratuito per i residenti. La Fontana di Trevi diventa a pagamento. Uno dei monumenti più iconici e visitati di Roma sarà accessibile ai turisti previo pagamento di un biglietto simbolico da due euro, mentre l'ingresso resterà gratuito per i residenti romani. Il ticket potrà essere acquistato direttamente ai tornelli e sarà possibile pagare anche con il bancomat. Avvio da gennaio per evitare disagi durante le festività. L'introduzione del biglietto scatterà a partire da gennaio, subito dopo le festività natalizie, per evitare polemiche e criticità in un periodo caratterizzato da un afflusso particolarmente elevato di visitatori in città.

