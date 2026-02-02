Fontana di Trevi a pagamento cosa ne pensano turisti e romani

La decisione di far pagare l’ingresso alla Fontana di Trevi divide i visitatori. Da una parte ci sono i turisti che si rallegrano di poter scattare foto più tranquille, dall’altra chi si mostra perplesso e deluso. Una turista scozzese commenta: “Non avevamo idea di dover pagare per vedere la Fontana di Trevi, è una vergogna!”. La questione sta creando discussioni tra chi apprezza il nuovo sistema e chi lo considera ingiusto.

C'è chi supporta la tutela e la salvaguardia del monumento e chi sospetta sia solo una strategia del Municipio per fare cassa. "Due euro per fare un selfie è assurdo - dice una turista - mi farò le foto da lontano, è lo stesso". "Dovrebbe essere gratis per tutti gli italiani", aggiunge una ragazza.

