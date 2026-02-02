A partire dal 2 febbraio, visitare la Fontana di Trevi costerà 2 euro per i turisti. I romani, invece, potranno entrare gratuitamente. La decisione mira a ridurre il caos e a proteggere il monumento più famoso della città.

Dal 2 febbraio 2026, l’accesso alla Fontana di Trevi diventa a pagamento. Per turisti e non residenti, sarà necessario acquistare un biglietto d’ingresso da 2 euro, così da combattere il sovraffollamento e preservare uno dei simboli iconici di Roma. L’accesso al perimetro interno sarà consentito lunedì e venerdì dalle 11.30 alle 22, gli altri giorni dalle 9 alle 22. Per il debutto di lunedì 2 febbraio è prevista un’apertura straordinaria dalle 9 alle 22. Dove acquistare il biglietto. I ticket sono reperibili presso le biglietterie del Sistema Musei, nei Tourist Infopoint e nei punti vendita convenzionati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Fontana di Trevi a pagamento dal 2 febbraio: 2 euro per i turisti, gratis per i romani

Dal 7 gennaio 2026, la celebre Fontana di Trevi diventerà a pagamento per i visitatori stranieri, con un biglietto di 2 euro, mentre i residenti romani potranno accedervi gratuitamente.

Fontana di Trevi, da febbraio biglietto di euro solo per i turisti

