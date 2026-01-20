Bonus mobili ed elettrodomestici incentivi fino a 5mila euro | guida aggiornata al 2026 tutte le novità

Ecco una possibile introduzione: La guida aggiornata al 2026 sul bonus mobili ed elettrodomestici fornisce informazioni chiare e dettagliate sugli incentivi fiscali disponibili, con un limite massimo di 5.000 euro. Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, questa risorsa illustra le modalità di accesso alle agevolazioni e le novità introdotte fino al 2026, offrendo un quadro completo per chi intende usufruire delle detrazioni fiscali in modo trasparente e conforme alle normative vigenti.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la guida aggiornata al bonus mobili ed elettrodomestici valida fino al 2026. La misura è stata infatti prorogata dall’ultima legge di bilancio, che ne ha esteso l’applicazione anche per l'anno in corso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agenzia Entrate (@agenziadelleentrategov) Bonus mobili ed elettrodomestici 2026 L’agevolazione prevede una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica. In particolare, sono ammessi i forni di classe non inferiore alla A, le lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie almeno di classe E, e frigoriferi e congelatori di classe F. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Bonus 2026, da mobili ed elettrodomestici alla Carta acquisti: tutte le misure previste quest'annoNel 2026, diverse misure di sostegno e incentivi rimangono confermate, tra cui bonus per nuovi nati, libri, Sismabonus ed Ecobonus.

