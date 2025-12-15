Offline is Real | parte da Casoli il progetto per ritrovare equilibrio e autenticità tra i giovani

A Casoli prende il via “Offline is Real”, un progetto rivolto ai giovani per riscoprire equilibrio e autenticità. Promosso dall’istituto superiore “Algeri Marino” e ideato da Carlotta Del Principe, chirurga e scrittrice, l’iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza di vivere lontano dagli schermi e ritrovare il contatto con se stessi.

All'istituto superiore "Algeri Marino" di Casoli è stato avviato il progetto "Offline is Real", ideato da Carlotta Del Principe, chirurga e scrittrice, autrice del libro "La bellezza a tutti i costi nel labirinto della perfezione: l'anima dietro il filtro".L'iniziativa ha l'obiettivo di ritrovare.