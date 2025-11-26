ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’iniziativa per coniugare inclusione sociale e cura della città. Dal 10 dicembre prenderà il via a Catania un innovativo progetto di inclusione sociale e lavorativa dedicato a giovani sottoposti a provvedimenti penali o civili. L’iniziativa, promossa dal Comune insieme a Prefettura, Tribunale dei Minori, Ufficio di servizio sociale per i minorenni e Università di Catania, offrirà ai ragazzi la possibilità di partecipare alle attività di spazzamento manuale e di supporto al servizio meccanizzato gestito da Gema SpA nel Lotto Centro. L’obiettivo è trasformare un percorso di responsabilizzazione in una concreta opportunità di crescita personale, restituendo dignità e favorendo un effettivo reinserimento nella comunità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ecologia: dal 10 dicembre parte a Catania un progetto per il reinserimento dei giovani in area penale