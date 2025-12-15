Foiano della Chiana celebra i suoi tedofori

Foiano della Chiana rende omaggio ai suoi tedofori, protagonisti della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. In un'occasione speciale, il Comune ha accolto i portatori foianesi, simboli di orgoglio e partecipazione alla grande manifestazione internazionale, riconoscendo il ruolo di questi atleti nel portare avanti i valori delle Olimpiadi.

Arezzo, 15 dicembre 2025 – : ricevuti in Comune i due portatori foianesi della fiamma olimpica Milano Cortina 2026.  Foiano della Chiana ha voluto rendere omaggio a due suoi cittadini che hanno vissuto un’esperienza unica e carica di significato. Questa mattina il Sindaco Jacopo Franci e il Vicesindaco e Assessore allo Sport Gabriele Corei hanno accolto nella Sala del Consiglio Comunale Luca Caneschi e Giosuè Castiglionesi, i due tedofori foianesi che nei giorni scorsi hanno avuto l’onore e l’onere di portare la fiamma olimpica delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Lanazione.it

