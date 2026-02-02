Questa mattina a Foggia, un convegno sulla disabilità si trasforma in una scena di frustrazione. I partecipanti in sedia a rotelle non riescono a usare l’ascensore del palazzo perché troppo piccolo. Alcuni sono stati costretti a scendere e salire le scale, rischiando di essere esclusi dal dibattito. La situazione mette in evidenza ancora una volta quanto siano spesso poco accessibili gli edifici pubblici. Un episodio che fa riflettere sulla strada ancora lunga per rendere i luoghi più inclusivi.

Una storia con le sfumature di un (triste) paradosso. L'incontro dedicato al tema della disabilità che si è tenuto a Foggia, il 30 gennaio, è stato "segnato da una contraddizione evidente in quanto l’ascensore che conduce alla sala non è compatibile con molte sedie a rotelle". A raccontarlo su Foggiatoday sono alcuni membri del gruppo Solidea che, invitati all'incontro, non sono riusciti a entrare nella sala Rosa del Palazzetto dell'Arte perché la cabina dell'ascensore necessario per raggiungerla non rispetta gli standard minimi di accessibilità., La cabina è larga 75 cm e profonda 100, mentre le dimensioni minime da rispettare per gli edifici già esistenti sono di 120 cm di profondità e 80 di larghezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Foggia, ospitano un convegno sulla disabilità ma l'ascensore del palazzo è troppo piccolo

